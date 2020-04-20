Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего, небольшие компании начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что ВЭБ.РФ в рамках этой программы уже предоставляет гарантии и поручительства кредитам, их объем - до 100 млрд рублей. "Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время", - добавил премьер-министр.