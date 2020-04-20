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СНГ 20.04.2020 16:17

Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего, небольшие компании начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что ВЭБ.РФ в рамках этой программы уже предоставляет гарантии и поручительства кредитам, их объем - до 100 млрд рублей. "Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время", - добавил премьер-министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАРПЛАТА, КРЕДИТЫ, МИШУСТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]