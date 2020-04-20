Состав Наблюдательного совета ASK увеличен до 6 человек

Состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) увеличен до 6 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в устав ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», сообщает сайт главы государства.
Согласно указу состав Наблюдательного совета ASK увеличен с 5 до 6 человек. Все они назначаются (снимаются с должности) со стороны президента Азербайджана.
Президент Азербайджана 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.
Б.Рустамбеков
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