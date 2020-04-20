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Дальнее зарубежье 20.04.2020 15:15

Меркель назвала "дискуссионными оргиями" споры о том, когда снимать ограничения

Канцлер Германии Ангела Меркель непривычно резко высказалась о дискуссиях вокруг послаблений ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

По информации агентства DPA, высказывание, столь не характерное для канцлера ФРГ, было сделано в понедельник в ходе конференции президиума Христианско-демократического союза (ХДС). Меркель сказала, что очень недовольна тем, что решение правительства несколько смягчить ограничительные меры в обществе вызвало "дискуссионные оргии" по поводу открытия.

Меркель считает, что полностью снять ограничения пока невозможно, а соответствующие разговоры не помогут. "Мы пока еще с этим (пандемией - ИФ) не справились", - сказала она. По словам канцлера, "пространство для действий сейчас очень ограничено".

Агентство сообщает, что следующие переговоры с федеральными землями о том, когда будет новый этап снятия ограничений, запланирован на 30 апреля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]