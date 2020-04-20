Две однополые пары в Хельсинки официально усыновили детей

В Финляндии суд впервые утвердил усыновление детей однополыми парами.

Одного ребенка усыновила женская пара, другого - мужская. На момент усыновления детям еще не исполнилось одного года. Обе семьи живут в Хельсинки, сообщил в понедельник порта телерадиовещания Yle.

Как сообщают власти Хельсинки, сейчас в очереди на консультацию по усыновлению находится много однополых пар. Из них часть хочет усыновить ребенка из Финляндии, а часть готова к международному усыновлению.

"Мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально и решаем, какая семья подходит ребенку лучше всего", - сказала руководящий социальный работник Ауликки Хайми-Кайкконен (Aulikki Haimi-Kaikkonen).

Реформа закона, дающая возможность однополым парам усыновить ребенка, вступила в силу три года назад.