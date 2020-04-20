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Дальнее зарубежье 20.04.2020 20:01

Две однополые пары в Хельсинки официально усыновили детей

В Финляндии суд впервые утвердил усыновление детей однополыми парами.

Одного ребенка усыновила женская пара, другого - мужская. На момент усыновления детям еще не исполнилось одного года. Обе семьи живут в Хельсинки, сообщил в понедельник порта телерадиовещания Yle.

Как сообщают власти Хельсинки, сейчас в очереди на консультацию по усыновлению находится много однополых пар. Из них часть хочет усыновить ребенка из Финляндии, а часть готова к международному усыновлению.

"Мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально и решаем, какая семья подходит ребенку лучше всего", - сказала руководящий социальный работник Ауликки Хайми-Кайкконен (Aulikki Haimi-Kaikkonen).

Реформа закона, дающая возможность однополым парам усыновить ребенка, вступила в силу три года назад.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]