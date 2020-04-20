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СНГ 20.04.2020 15:22

Путин характеризует ситуацию с коронавирусом в РФ как сложную, инфекция уже зафиксирована во всех 85 субъектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.

"Вы знаете, что ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент обратил внимание, что растет число заразившихся не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в регионах. "Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах федерации", - сказал Путин.

Обращаясь к экспертам, которые участвуют в совещании, Путин отметил, что их профессиональные оценки и рекомендации крайне важны для всех уровней органов власти. "Поэтому будем и дальше находится с вами на постоянной связи", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]