Путин характеризует ситуацию с коронавирусом в РФ как сложную, инфекция уже зафиксирована во всех 85 субъектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.
"Вы знаете, что ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Президент обратил внимание, что растет число заразившихся не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в регионах. "Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах федерации", - сказал Путин.
Обращаясь к экспертам, которые участвуют в совещании, Путин отметил, что их профессиональные оценки и рекомендации крайне важны для всех уровней органов власти. "Поэтому будем и дальше находится с вами на постоянной связи", - сказал президент.
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