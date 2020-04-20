Путин характеризует ситуацию с коронавирусом в РФ как сложную, инфекция уже зафиксирована во всех 85 субъектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.

"Вы знаете, что ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент обратил внимание, что растет число заразившихся не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в регионах. "Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах федерации", - сказал Путин.

Обращаясь к экспертам, которые участвуют в совещании, Путин отметил, что их профессиональные оценки и рекомендации крайне важны для всех уровней органов власти. "Поэтому будем и дальше находится с вами на постоянной связи", - сказал президент.