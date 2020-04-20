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СНГ 20.04.2020 15:23

Путин: пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

В борьбе с коронавирусом в РФ нужно сделать все, чтобы сгладить пик роста инфицированных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент, обращаясь к медикам, обратил внимание, что они анализируют ситуацию в других странах и сравнивают полученные данные с обстановкой в России.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин.

По его словам, в настоящее время работа идет по всем направлениям. "В том числе, к концу этой - началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. Учитываем в такой подготовке все возможные сценарии развития событий", - добавил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]