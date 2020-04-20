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ТЭК 20.04.2020 15:30

Новая система SCADA в энергосекторе Азербайджана будет внедрена до конца 2020г

Новая система SCADA будет полностью внедрена в энергосистему Азербайджана до конца 2020 года, заявил глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев.

«Первоначально новая система будет охватывать 21 электростанцию и 80 подстанций, состоящих из основного и резервного диспетчерских центров и 7 региональных центров мониторинга. Ожидается, что новый проект SCADA будет завершен к концу года», - доложил Рзаев президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в понедельник при открытии реконструированного главного управления, научно-образовательного и лабораторного комплекса Азерэнержи.

Кроме этого, в настоящее время идут работы по установке современного оборудования, а также программного обеспечения. Глава общества отметил, что через этот центр планируется осуществление автоматического управления энергосистемой, процессами импорта-экспорта электроэнергии и регулирования.

«Операции (в комплексе - ИФ) проводятся дистанционно без вмешательства человека. Лаборатории комплекса, оснащенные новейшим оборудованием, смогут тестировать и сертифицировать геотехнику, геодезию, строительство, химию, испытания металлов и строительных материалов и другие лабораторные работы», - подчеркнул Рзаев.

Это, по словам главы общества, в свою очередь, обеспечит долгосрочную работу энергосистемы.

Как ранее отмечали в Азерэнержи, нынешние работы являются вторым этапом работ по внедрению SCADA в энергосистеме Азербайджана. Первая фаза была осуществлена в 2005-2011 годах.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, SCADA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]