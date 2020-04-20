Новая система SCADA в энергосекторе Азербайджана будет внедрена до конца 2020г

Новая система SCADA будет полностью внедрена в энергосистему Азербайджана до конца 2020 года, заявил глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев.

«Первоначально новая система будет охватывать 21 электростанцию и 80 подстанций, состоящих из основного и резервного диспетчерских центров и 7 региональных центров мониторинга. Ожидается, что новый проект SCADA будет завершен к концу года», - доложил Рзаев президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в понедельник при открытии реконструированного главного управления, научно-образовательного и лабораторного комплекса Азерэнержи.

Кроме этого, в настоящее время идут работы по установке современного оборудования, а также программного обеспечения. Глава общества отметил, что через этот центр планируется осуществление автоматического управления энергосистемой, процессами импорта-экспорта электроэнергии и регулирования.

«Операции (в комплексе - ИФ) проводятся дистанционно без вмешательства человека. Лаборатории комплекса, оснащенные новейшим оборудованием, смогут тестировать и сертифицировать геотехнику, геодезию, строительство, химию, испытания металлов и строительных материалов и другие лабораторные работы», - подчеркнул Рзаев.

Это, по словам главы общества, в свою очередь, обеспечит долгосрочную работу энергосистемы.

Как ранее отмечали в Азерэнержи, нынешние работы являются вторым этапом работ по внедрению SCADA в энергосистеме Азербайджана. Первая фаза была осуществлена в 2005-2011 годах.

Х.Насирзаде