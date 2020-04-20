Anglo Asian Mining plc сократила в I квартале добычу золота в Азербайджане на 8%

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в I-ом квартале 2020 года добыла драгметаллов в объеме 18,219 тыс. унций золотого эквивалента, что на 10,2% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, отмечается в сообщении компании.

По данным компании, за I-ый квартал 2020 года компанией добыто 15,874 тыс. унций золота (спад по сравнению с январем-мартом 2019г на 8%), меди – 559 тонн (рост на 9%), серебра – 34,645 тыс. унций (спад на 32,5%).

«В отчетный период продажи золота в слитках составили 11,236 тыс. унций золота (спад на 14,8%) по средней цене $1,577 тыс. за унцию (в январе-марте 2019г - $1,306 тыс. за унцию)», - подчеркивается в сообщении.

Также компания в I-ом квартале 2020 года продала 2,018 тыс. тонн медного концентрата на $2,9 млн (в I-ом квартале 2019 года - 279 тонн на $1,7 млн).

Компания отмечает, что не изменила прогноз на 2020 год по добыче драгметаллов в Азербайджане в объеме 75-80 тыс. унций золотого эквивалента и сохранила прогноз по доходам в объеме свыше $100 млн при текущих ценах. «Операции по добыче на месторождении Гедабек продолжаются, и офис в Баку остается отрытым», - говорится в сообщении.

«Хотя на данный момент неизвестно дальнейшее развитие ситуации, связанной с COVID-19, наша компания может справиться с проблемами и извлечь выгоду из растущей цены на золото», - считает генеральный директор Anglo AsianРеза Вазири, слова которого приводятся в сообщении.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

В настоящее время "Anglo Asian Mining" добывает золото, серебро и медь с контрактной площади «Гедабек» на двух открытых рудниках (Гедабек и Угур) и с одного подземного рудника (Гадир), а также с контрактной площади Гоша.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова