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Транспорт и связь 20.04.2020 16:11

Azerkosmos в I квартале от эксплуатации спутников увеличил доходы на треть

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-марте 2020 года составили 20 млн манатов ($11,765 млн по текущему курсу), что на 33% больше показателя I-го квартала 2019 года, сообщает общество.

«Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 88% общих доходов Azerkosmos», - подчеркивает общество.

В январе-марте услуги Azerkosmos экспортировались в 24 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США, Великобританию, Францию, ОАЭ и Германию.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2019 году составили $43,4 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]