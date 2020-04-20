В американском штате Кентукки наблюдается рост инфицированных коронавирусом после общественных протестов против мер изоляции

В штате Кентукки (США) отмечается увеличение ежесуточного прироста случаев заражения коронавирусом COVID-19 после протестов на прошлой неделе, участники которых призывали к отмене введенных из-за пандемии ограничений, заявил губернатор Кентукки Энди Бэшер.
"У нас в Кентукки есть такие люди, которые говорят, что нам надо немедленно открыть Кентукки. Народ, это может убить людей. Это несомненно убило бы людей", - цитируют американские СМИ слова Бэшера.
"Мы все еще находимся в разгаре борьбы со смертельным и крайне заразным вирусом. Давайте убедимся в том... что мы сейчас делаем необходимое для защиты друг друга", - добавил губернатор.
Накануне Бэшер заявил, что в Кентукки выявили 273 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким суточным показателем в штате с начала пандемии. Кроме того, за сутки скончались четыре человека с коронавирусом.
Бэшер отмечал, что, штат, возможно, начнет поэтапно отменять ограничения к началу мая, а также будет предпринимать дополнительные подобные шаги в течение мая.
Комиссар по вопросам общественного здравоохранения штат Кентукки Стивен Стек в свою очередь заявил, что штат "еще не достиг нисходящей траектории" заболеваемости и необходимо преодолеть двухнедельный период, в который ожидается снижение прироста случаев заражения.
Всего в штате диагностировано 2960 заражений, зафиксировано 148 летальных исходов пациентов с вирусом. 1122 заболевших выздоровели.
В среду 15 апреля во время брифинга губернатора протестующие собрались в столице Кентукки Франкфорте, требуя возобновления экономической активности в штате. Отмечается, что некоторые демонстранты стояли прямо возле кабинета, где проходила пресс-конференция Бэшера, и кричали: "Открой Кентукки!" и "Ты не король".
В пятницу 17 апреля Бэшер обнародовал поэтапный план по восстановлению экономики штата.
По данным СМИ, протесты против ограничений вспыхнули также в Огайо, Миннесоте и Мичигане.
По состоянию на понедельник, в США выявлено 764 265 случаев заражения COVID-19, 40 565 инфицированных скончались. Между тем, 71 012 заразившихся выздоровели.
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