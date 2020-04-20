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Дальнее зарубежье 20.04.2020 16:30

В северном пригороде Парижа произошли столкновения жителей и полиции

Жители коммуны Вильнёв-ла-Гарен в северном предместье Парижа в минувшие выходные вступили в столкновение с силами полиции, сообщает газета The Washington post.

Беспорядки начались в ночь на субботу после того, как мотоциклист врезался в открытую дверь полицейской машины. Пострадавшего госпитализировали, а полиция начала расследование происшедшего.

Однако на улицы коммуны вышли жители, которые принялись забрасывать силы правопорядка петардами. Полицейские отвечали им слезоточивым газом.

При этом, напоминает The Washington post, беспорядки произошли на фоне режима изоляции, введенного 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон продлил эти ограничительные меры до 11 мая.

Между тем, указывает издание, изоляция оказалась особенно тяжелой для населения районов, подобных Вильнёв-ла-Гарен и окружающих крупные города Франции, включая Париж. В таких местах часто в скученных условиях проживают семьи иммигрантского происхождения, и ранее, отмечает газета, из ряда таких районов поступала информация о беспорядках.

Также критики властей утверждают, что полиция более строго следит за соблюдением изоляции в этих коммунах, а не в центре Парижа.

Накануне директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил на пресс-конференции в Париже, что с начала эпидемии коронавируса во Франции умерли 19 718 инфицированных. Он также сообщил, что с начала эпидемии выписались 36 578 выздоровевших.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ИЗОЛЯЦИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]