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ТЭК 20.04.2020 19:40

МАГАТЭ окажет техпомощь Белоруссии по безопасному вводу АЭС

Правительство Белоруссии одобрило проект международной технической помощи МАГАТЭ "Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации", говорится в сообщении Минэнерго.

"Проект разработан при непосредственной поддержке МАГАТЭ и направлен на содействие безопасному вводу в эксплуатацию и надежной эксплуатации Белорусской АЭС. Срок реализации проекта составляет 2 года", - отмечается в сообщении.

Основная роль МАГАТЭ заключается в передаче знаний, обмене опытом и лучшими практиками, связанными с эксплуатационной безопасностью АЭС, посредством индивидуальных и групповых обучающих мероприятий, а также экспертных миссий.

"Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию системы подготовки персонала, реализации интегрированной системы управления, повышению эксплуатационной безопасности, усовершенствованию процедур обращения с радиоактивными отходами и повышению уровня аварийной готовности", - подчеркивают в Минэнерго.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Ввод первого энергоблока БелАЭС должен произойти в течение 2020 года, второго - в 2021 году.

Физический пуск I энергоблока Белорусской АЭС запланирован на июль, энергетический - в сентябре-октябре, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич 13 апреля.

"В этом году планируется физический пуск энергоблока, энергетический пуск - то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистемы страны. По физическому пуску ориентируемся, что это июль месяц, ну и соответственно выдача первых киловатт-часов электрической энергии - это сентябрь-октябрь", - сказал Каранкевич в эфире телеканала "ОНТ".

Министр отметил, что "если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МАГАТЭ, АЭС, ТЕХПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]