Вакцина против коронавируса прежде всего должна быть применена для защиты медиков - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противокоронавирусная вакцина, эффективность которой будет подтверждена, в первую очередь должна быть применена к медработникам.

"Я думаю, что это само собой разумеется, прежде всего медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся. Это, безусловно, так", - заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Так президент отреагировал на соответствующее предложения заместителя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Депздрава Москвы, заведующей научно-клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом инфекционной клинической больницы №2 Елены Цыгановой.

В ходе совещания Цыганова предложила: "Если действительно вакцина будет эффективна и докажет свою реальную работу, возможно, надо будет в первую очередь провакцинировать медперсонал".