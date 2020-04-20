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СНГ 20.04.2020 20:21

Вакцина против коронавируса прежде всего должна быть применена для защиты медиков - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противокоронавирусная вакцина, эффективность которой будет подтверждена, в первую очередь должна быть применена к медработникам.

"Я думаю, что это само собой разумеется, прежде всего медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся. Это, безусловно, так", - заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Так президент отреагировал на соответствующее предложения заместителя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Депздрава Москвы, заведующей научно-клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом инфекционной клинической больницы №2 Елены Цыгановой.

В ходе совещания Цыганова предложила: "Если действительно вакцина будет эффективна и докажет свою реальную работу, возможно, надо будет в первую очередь провакцинировать медперсонал".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРИОРИТЕТ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]