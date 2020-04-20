Эпидобстановка в Белоруссии позволяет провести парад 9 мая - Минобороны

Министерство обороны Белоруссии считает, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая парад Победы.
"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооружённым Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", - говорится в ответе министра оборона Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете парада в связи с ситуацией с коронавирусом.
Текст ответа размещен на сайте petitions.by.
Министр подчеркнул, что для Белоруссии военные парады - "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков". "Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", - добавил Хренин.
Кроме того, министр отметил, что в ходе тренировок к параду выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.
"На сегодняшний день принимаемые в Вооруженных силах меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки на должном уровне, а также способности и готовности Вооруженных сил к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями", - подчеркнул глава Минобороны.
Как сообщалось, по состоянию на 20 апреля, в белорусской армии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Контакты заразившихся военнослужащих изолированы в палаточных городках.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут отменять из-за коронавируса мероприятия ко Дню Победы. "Мы пока ничего не отменяем, у нас (в Минске - ИФ) будут все запланированные мероприятия", - сказал он.
Позднее белорусские власти заявили, что решение о проведении парада 9 мая будет приниматься ближе к дате.
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