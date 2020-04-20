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СНГ 20.04.2020 21:04

Сотрудничество с другими странами по борьбе с коронавирусом - это не игра в одни ворота, оно будет продолжено - Путин

Сотрудничество с зарубежными партнерами по борьбе с коронавирусом будет продолжено, они также оказывают помощь России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Что я в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота. Это не дорога с односторонним движением", - сказал он в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент рассказал, что Россия закупает в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. "Это сотрудничество растет", - сказал Путин.

По его словам, на следующий день после того, как самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты прибыл в США, был заключен контракт на поставку датчиков потока воздуха. Президент отметил, что эти датчики необходимы для производства ИВЛ в РФ. "Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАРУБЕЖЬЕ, АНТИВИРУС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]