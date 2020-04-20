Россия предоставила Узбекистану коронавирусные тест-системы, а Узбекистан направил в Россию партию защитных масок

Россия направила в Узбекистан тест-системы для выявления коронавируса, а российские эпидемиологи консультируют узбекистанских коллег по видеосвязи.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Узбекистана Абдулла Арипов выразил признательность российской стороне за эти оперативные действия в ходе телефонного разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Мишустин, со своей стороны, поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Первая партия этих масок прибыла в Москву в минувшую субботу.

Премьер РФ подчеркнул, что "эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Премьеры двух стран обсудили также подключение Узбекистана к евразийской экономической интеграции и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.