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СНГ 20.04.2020 21:19

Россия предоставила Узбекистану коронавирусные тест-системы, а Узбекистан направил в Россию партию защитных масок

Россия направила в Узбекистан тест-системы для выявления коронавируса, а российские эпидемиологи консультируют узбекистанских коллег по видеосвязи.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Узбекистана Абдулла Арипов выразил признательность российской стороне за эти оперативные действия в ходе телефонного разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Мишустин, со своей стороны, поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Первая партия этих масок прибыла в Москву в минувшую субботу.

Премьер РФ подчеркнул, что "эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Премьеры двух стран обсудили также подключение Узбекистана к евразийской экономической интеграции и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]