Россия предоставила Узбекистану коронавирусные тест-системы, а Узбекистан направил в Россию партию защитных масок

Россия направила в Узбекистан тест-системы для выявления коронавируса, а российские эпидемиологи консультируют узбекистанских коллег по видеосвязи.
Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Узбекистана Абдулла Арипов выразил признательность российской стороне за эти оперативные действия в ходе телефонного разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Мишустин, со своей стороны, поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Первая партия этих масок прибыла в Москву в минувшую субботу.
Премьер РФ подчеркнул, что "эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Премьеры двух стран обсудили также подключение Узбекистана к евразийской экономической интеграции и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
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