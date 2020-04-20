Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года, сообщил в понедельник высокопоставленный европейский дипломат.
В понедельник в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о перспективах проведения саммита, он сказал: "Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, или будет возможным провести саммит в живом формате во второй половине года".
Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.
Восточное партнерство - это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
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