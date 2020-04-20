COVID-19 усугубляет напряженность в мире - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что пандемия коронавируса COVID-19 стала ударом по мировому порядку.

"Мне кажется, что мы сейчас становимся свидетелями углубления "трещин" (на мировой арене - ИФ), которые и так подрывают международный порядок на протяжении многих лет", - сказал Ле Дриан в интервью газете "Монд".

По его словам, пандемия стала "продолжением, посредством других способов, борьбы между державами".

По словам французского министра, нынешние споры США и Китая по вопросу о коронавирусе - это продолжение их глобального противостояния, которое наблюдалось и до появления COVID-19.

"Соперничество между США и Китаем обострилось", - констатировал Ле Дриан.

Министр также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями пандемии: он опасается, что в итоге обстановка в мире станет хуже, а не лучше.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Пекин, возможно, скрывал важную информацию о коронавирусе, и из-за этого другие страны не успели как следует подготовиться к борьбе против этой инфекции.