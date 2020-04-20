COVID-19 усугубляет напряженность в мире - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что пандемия коронавируса COVID-19 стала ударом по мировому порядку.
"Мне кажется, что мы сейчас становимся свидетелями углубления "трещин" (на мировой арене - ИФ), которые и так подрывают международный порядок на протяжении многих лет", - сказал Ле Дриан в интервью газете "Монд".
По его словам, пандемия стала "продолжением, посредством других способов, борьбы между державами".
По словам французского министра, нынешние споры США и Китая по вопросу о коронавирусе - это продолжение их глобального противостояния, которое наблюдалось и до появления COVID-19.
"Соперничество между США и Китаем обострилось", - констатировал Ле Дриан.
Министр также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями пандемии: он опасается, что в итоге обстановка в мире станет хуже, а не лучше.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Пекин, возможно, скрывал важную информацию о коронавирусе, и из-за этого другие страны не успели как следует подготовиться к борьбе против этой инфекции.
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