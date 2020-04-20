Новый состав коллегии Министерства экономики Азербайджана состоит из 11 человек

Кабинет министров Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства экономики, состоящий из 11 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Председателем комиссии является министр экономики.
Членами коллегии утверждены первый заместитель министра, пять заместителей министра, министр экономики Нахчыванской автономной республики, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики, начальник Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики, начальник Госслужбыпо антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.
Б.Рустамбеков
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