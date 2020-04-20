Нефть WTI может показать сильнейшее однодневное падение в истории, Brent торгуется у $26,68 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, при этом WTI может показать самое сильное однодневное падение в истории на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $8,02 (43,90%) - до $10,25 за баррель. Цена WTI упала ниже $11 за баррель впервые с декабря 1998 года, свидетельствуют данные Trading Economics. В случае сохранения такой динамики падение WTI станет максимальным за всю историю наблюдений.
Майские фьючерсы WTI истекают во вторник вечером. В то же время следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется по цене около $22,88 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $26,68 за баррель, что на $1,40 (4,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent в ходе торгов опускалась до $26,38 за баррель, минимальной отметки со 2 апреля 2020 года.
Инвесторы беспокоятся, что мощности для хранения нефти в США, особенно в Кушинге, вскоре будут исчерпаны, отмечает Trading Economics. Кроме того, мировой спрос на нефть, по оценкам, упал на 30% на фоне ограничительных мер, принятых в связи со вспышкой коронавируса.
Число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю сократилось на 66 и составило 438, что является минимальным показателем с октября 2016 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. На ту же дату прошлого года в стране работало 825 буровых.
Всего за последние пять недели количество установок упало на 245, поскольку распространение коронавируса COVID-19 и вводимые ограничительные меры снижают спрос на нефть. Кроме того, сильное падение нефтяных котировок заставляет производителей останавливать свою деятельность или существенно сокращать активность.
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