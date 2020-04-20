Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 21 апреля встречу по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян 21 апреля проведут встречу для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.
Встреча пройдет в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает МИД Азербайджана.
«Министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя 21 апреля проведут встречу», сообщает МИД.
МИД подчеркивает, что в понедельник Мамедъяров провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы по продвижению урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в условиях борьбы с пандемией COVİD-19. Была отмечена важность отсутствия препятствий для продолжения переговорного процесса в сложившихся условиях», - отмечает внешнеполитическое ведомство.
Б.Рустамбеков
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