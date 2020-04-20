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Карабахский конфликт 20.04.2020 21:05

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 21 апреля встречу по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян 21 апреля проведут встречу для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.

Встреча пройдет в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя 21 апреля проведут встречу», сообщает МИД.

МИД подчеркивает, что в понедельник Мамедъяров провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы по продвижению урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в условиях борьбы с пандемией COVİD-19. Была отмечена важность отсутствия препятствий для продолжения переговорного процесса в сложившихся условиях», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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