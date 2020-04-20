Цена WTI стала отрицательной впервые в истории.

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.

Срок действия этих контрактов истекает во вторник.

В то же время следующий по сроку контракт WTI - с поставкой в июне - торгуется по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу.