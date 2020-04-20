Иран готов предоставить Азербайджану медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом – Рухани

Тегеран готов предоставить Баку медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом COVİD-19, заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы в случае необходимости предоставить дружественному Азербайджану оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом", - сказал Рухани, слова которого приводится в информации на официальном сайте президента Ирана.

Рухани также подчеркнул, что благодаря принятым мерам тенденция COVID-19 в Иране снижается.

Президент Ирана выразил надежду, что все соглашения между двумя странами, включая строительство желдороги Решт-Астара, будут реализованы.

«Несмотря на проблемы, вызванные коронавирусом, мы рассматриваем вопрос об открытии проекта железной дороги Астара-Рашт в форме видеоконференции», - сказал Ильхам Алиев, подчеркнув важность реализации соглашений двух стран.

Президент Азербайджана также приветствовал предложение воспользоваться опытом Ирана в противодействии коронавирусу.

Б.Рустамбеков