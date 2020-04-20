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Внешняя политика 20.04.2020 23:11

Иран готов предоставить Азербайджану медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом – Рухани

Тегеран готов предоставить Баку медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом COVİD-19, заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы в случае необходимости предоставить дружественному Азербайджану оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом", - сказал Рухани, слова которого приводится в информации на официальном сайте президента Ирана.

Рухани также подчеркнул, что благодаря принятым мерам тенденция COVID-19 в Иране снижается.

Президент Ирана выразил надежду, что все соглашения между двумя странами, включая строительство желдороги Решт-Астара, будут реализованы.

«Несмотря на проблемы, вызванные коронавирусом, мы рассматриваем вопрос об открытии проекта железной дороги Астара-Рашт в форме видеоконференции», - сказал Ильхам Алиев, подчеркнув важность реализации соглашений двух стран.

Президент Азербайджана также приветствовал предложение воспользоваться опытом Ирана в противодействии коронавирусу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]