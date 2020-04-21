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Дальнее зарубежье 21.04.2020 09:58

ВВС Израиля обстреляли проиранских бойцов в районе Пальмиры - СМИ

Силы ПВО Сирии в ночь на вторник сбили несколько ракет, выпущенных ВВС Израиля по городу Пальмира (Сирия, провинция Хомс), сообщают сирийские официальные СМИ.

Подробных данных об этом инциденте пока не поступало. Западные СМИ полагают, что целью израильского удара могли быть активно поддерживаемые Ираном военизированные формирования.

Израиль периодически наносит удары с воздуха по целям в Сирии. Как правило, огонь ведётся по иранским военным инструкторам и по бойцам ливанской группировки "Хезболла".

Иран и "Хезболла" помогают Дамаску вести бои против вооруженной сирийской оппозиции и против экстремистов.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]