Остановка предприятий из-за коронавируса серьезно сказалась на поставках техники для вооруженных сил США - Пентагон

Самые серьезные последствия для вооруженных сил США из-за остановки предприятий в стране в связи с коронавирусом "произошли в поставках авиационной техники, судостроении и запусках космических аппаратов", сообщила на пресс-конференции в понедельник заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам Эллен Лорд.
По ее словам, также негативное влияние оказывает закрытие ряда предприятий в Мексике.
Лорд сообщила, что она работает с государственным департаментом США и мексиканским правительством, чтобы попытаться возобновить работу этих компаний. "Эти компании особенно важны для производства наших самолетов в США", - добавила она.
Лорд отметила, что Агентство по управлению оборонными контрактами тщательно отслеживает состояние индустриальной базы крупных компаний, обеспечивающих поставки в вооруженные силы, а Оборонное логистическое агентство следит за мелкими поставщиками.
По словам заместителя главы Пентагона, из 10 тыс. 509 основных компаний 106 остановили производство. Еще 68 таких крупных компаний закрылись, но затем возобновили производство. Из 11 тыс. 413 мелких поставщиков 427 компаний закрылись, но 147 затем вновь заработали.
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