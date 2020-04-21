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Дальнее зарубежье 21.04.2020 10:02

Жители округа Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ за несвоевременное предоставление информации о COVID-19

Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив организацию в несвоевременном предоставлении информации о COVID-19, приведшем к многочисленным смертям, сообщает Independent.

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.

Согласно иску, ВОЗ обвиняется в грубой халатности. Истцы требуют возмещения ущерба для 756 тыс. взрослых жителей округа, которые будут частью коллективного иска.

Нью-Рошелл стал одним из самых ранних очагов распространения COVID-19 в США, когда 2 марта тест местного адвоката дал положительный результат на новый тип коронавируса.

По данным на 18 апреля, за время пандемии в общей сложности 23 тыс. 803 теста дали положительный результат на COVID-19 в Уэстчестере и 242 тыс. 786 в штате Нью-Йорк.

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Тэги: США, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]