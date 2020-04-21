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Дальнее зарубежье 21.04.2020 10:05

Трамп уверен, что принял правильные меры по защите населения США от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет, что принял ранее в этом году жесткие меры по борьбе против коронавируса COVID-19.

"Мы поступили верно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп объяснил, что невозможно было просто игнорировать существование вируса и ждать, пока у населения выработается к нему иммунитет. "Это вышло бы из-под контроля и было бы ужасно", - считает президент.

По его оценке, если бы власти ничего не предприняли, в стране от последствий заражения умерли бы "миллион, а, может, даже более двух миллионов человек".

Согласно прогнозам администрации США и медиков, нынешняя волна коронавируса в США унесёт жизни 50-60 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ВИРУС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]