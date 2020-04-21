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Дальнее зарубежье 21.04.2020 10:06

Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре этого года без проблем добьётся переизбрания.

"Один раз я уже выиграл. и теперь мы снова выиграем, причём разгромно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Многие люди любят меня. И именно поэтому я тут (в Белом доме - ИФ)", - считает Трамп.

Он отметил, что некоторые американские СМИ систематически критикуют его, даже когда особых причин для этого нет. Не стала исключением и тема коронавируса.

"Даже если бы я сюда пришёл с чудо-таблеткой, которая полностью решила бы проблему, эти СМИ бы сказали, что я ужасно работаю", - уверен президент США.

Он оставил за собой право продолжать агрессивно отвечать на провокационные вопросы. "Ведь если я не буду так реагировать, то буду выглядеть нелепо", - уверен он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]