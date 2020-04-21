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Дальнее зарубежье 21.04.2020 10:10

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Канаде, где погибло 16 человек

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выразили свои искренние соболезнования всем гражданам Канады после того, как накануне в стране произошел массовый расстрел, унесший жизни 16 человек.

"Соединенные Штаты и Канаду связывают особые прочные узы. (...) Как друзья и соседи мы всегда будем стоять рядом друг с другом в наши самые трудные времена и сносить самые большие испытания. Соединенные Штаты решительно осуждают эти убийства, наши молитвы с жертвами и их семьями", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что мужчина, переодетый полицейским, устроил в воскресенье стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия. По данным полиции, стрелявший - 51-летний мужчина Габриэль Уортман - сейчас мертв. Его мотивы не раскрываются.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]