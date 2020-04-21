Генсек японского правительства опроверг сообщения СМИ о готовности страны оплатить расходы, связанные с переносом Олимпиады

Япония не давала согласие на дополнительные расходы, связанные с переносом токийских Олимпийских игр на следующий год, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Это неверно, что было достигнуто соглашение о дополнительном бремени расходов", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее японское агентство "Киодо цусин " сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился, что расходы, которые связаны с переносом Олимпийских игр, японская сторона берет на себя.

В то же время, в распространённом заявлении МОК от 20 апреля говорится, что "Япония согласилась на оплату расходов, предусмотренных соглашением на 2020 год, и МОК будет по-прежнему нести ответственность за свою долю расходов".

"Для МОК уже ясно, что это составляет несколько сотен миллионов долларов дополнительно", - заявил комитет.

По данным японских СМИ, Абэ согласился на покрытие расходов в сумме около $3 млрд.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио в июле-августе 2020 года, но были перенесены на 2021 года в связи с пандемией коронавируса.