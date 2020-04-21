Число заражений коронавирусом в Грузии увеличилось до 408 - Минздрав

Медики в Грузии за сутки выявили еще девять новых заражений коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 408, сообщает во вторник грузинский Минздрав.
По данным ведомства, на карантине по коронавирусу находятся 4 тыс. 779 человек, под наблюдением врачей в стационарах - 561 пациент, выздоровели после заражения 95 человек, скончались четыре человека.
Парламент Грузии в среду, 22 апреля рассмотрит обращение правительства и президента о продлении в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП по COVID-19 было введено в Грузии действует с 21 марта, введен комендантский час.
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