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Регион 21.04.2020 10:14

Эрдоган вводит комендантский час в Турции на четыре дня в рамках борьбы против Covid-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в 31 провинции страны на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса, пишут в понедельник турецкие СМИ.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан", - объяснил лидер Турции, где с 24 апреля по 24 мая проходит священный для мусульман месяц поста.

В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения Covid-19, таким образом, общее число инфицированных превысило 90 тыс. человек. 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 человека вылечились.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]