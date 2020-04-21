Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тыс. человек, инфицировано более 2,47 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувший понедельник в мире выросло со 165 тыс. 44 до 170 тыс. 42 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец воскресенья насчитывалось 2 млн 473 тыс. 209 случаев заражения COVID-19.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 784 тыс. 599 (42 тыс. 138 скончавшихся), Испании - 200 тыс. 210 (20 тыс. 852), Италии - 181 тыс. 228 (24 тыс. 114), Франции - 125 тыс. 856 (20 тыс. 265), Германии - 147 тыс. 065 (4 тыс. 862), Великобритании - 121 тыс. 172 (16 тыс. 509).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксированы в Турции - 90 тыс. 980 (2 тыс. 17 умерших), материковом Китае - 82 тыс. 758 (4 тыс. 632), Иране - 83 тыс. 505 (5 тыс. 209), Бразилии - 40 тыс. 743 (2 тыс. 587), Бельгии - 39 тыс. 983 (5 тыс. 828), Канаде - 37 тыс. 710 (1 тыс. 737), Нидерландах - 33 тыс. 588 (3 тыс. 764), Швейцарии - 27 тыс. 944 (1 тыс. 429), Португалии - 20 тыс. 683 (735).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на вечер понедельника выявлен 47 тыс. 121 больной при 405 случаях летального исхода.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.