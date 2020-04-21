Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) при заказе еды получат бесплатную доставку

В рамках новой акции, владельцы платежных карт Visa от банка ВТБ (Азербайджан) при заказе еды посредством сервиса Wolt смогут воспользоваться бесплатной доставкой. Так, держатели карт получат стоимость доставки обратно - она будет возвращена на счет клиента в приложении Wolt в виде бонуса. Данные средства можно использовать в дальнейшем при оплате нового заказа. Акция действует в течение шести месяцев.

Выгодно заказать еду, не выходя из дома и не потратив средства на доставку могут также пользователи виртуальной карты DIRECT в мессенджере социальной сети Facebook. Данную карту может получить пользователь Facebook бесплатно. Для этого достаточно войти на страницу DIRECT в социальной сети. Пополнив виртуальную карту, клиенты могут проводить любые платежи, в том числе и заказывать еду посредством сервиса доставки Wolt.