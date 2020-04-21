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СНГ 21.04.2020 14:01

Казахстанские власти проведут внеплановую проверку ТШО из-за выбросов сернистого газа

Департамент экологии по Атырауской области проведет внеплановую проверку в ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО, разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское) из-за выбросов сернистого газа, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

По данным Минэкологии, выброс сернистого газа был зафиксирован 19 апреля.

"19 апреля в 15:12 часов на предприятии ТШО возросло давление в печи С-511. Для снижения давления была открыта байпасная линия, в результате чего через дымовую трубу осуществлен выброс сернистого газа. Байпасирование продолжалось в течение 20 минут", - говорится в сообщении.

"Департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка в отношении "Тенгизшевройла". Результаты будут сообщены дополнительно", - добавляет ведомство.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%). Компания работает с 1993 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТШО, ЭКОЛОГИЯ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]