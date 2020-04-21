Президент Афганистан проверился на COVID-19, тест показал отрицательный результат

Президент Афганистана Ашраф Гани и его супруга сдали анализы на коронавирус COVID-19, по результатам тестов коронавирусной инфекции у них нет, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Седик Седикки.
"Тесты COVID19 проводились для президента и первой леди по их собственному желанию. Оба результата отрицательны. Президент здоров и руководит правительством на всех фронтах. Предпринимаются все меры предосторожности на месте, чтобы убедиться, что его рабочая среда безопасна", - написал Седдики в твиттере.
Накануне афганские СМИ сообщили, что тесты, по меньшей мере, 40 сотрудников президентского дворца в Афганистане дали положительный результат на COVID-19.
По последним данным Минздрава Афганистана, в стране зарегистрированы более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более трех десятков человек скончались.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Иран готов предоставить Азербайджану медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом – Рухани
Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года
Заявления Трампа в отношении Эр-Рияда не повлияют на нефтяной рынок - экс-посол РФ
Expert Petroleum инвестирует $30 млн в добычу газа на Западной Украине
Белнефтехим подтверждает планы по импорту в апреле из РФ 2 млн т нефти, на май объемы прорабатываются
Центр Гейдара Алиев включен в тройку лучших центров современного искусства стран СНГ
За сутки в РФ выявлено более 5,6 тыс. новых случаев COVID-19, общее число превысило 52,7 тыс. - оперштаб
ВОЗ предупреждает об опасности ранней отмены ограничений, cвязанных с пандемией коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
В Чили начнут выдавать специальные свидетельства выздоровевшим от коронавируса
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Cостоялось первое общее онлайн-собрание Сaspian European Club
Анар Гасанов: "Прибыль банка в первый квартал года –это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды"
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) при заказе еды получат бесплатную доставку
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог