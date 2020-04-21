Президент Афганистан проверился на COVID-19, тест показал отрицательный результат

Президент Афганистана Ашраф Гани и его супруга сдали анализы на коронавирус COVID-19, по результатам тестов коронавирусной инфекции у них нет, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Седик Седикки.

"Тесты COVID19 проводились для президента и первой леди по их собственному желанию. Оба результата отрицательны. Президент здоров и руководит правительством на всех фронтах. Предпринимаются все меры предосторожности на месте, чтобы убедиться, что его рабочая среда безопасна", - написал Седдики в твиттере.

Накануне афганские СМИ сообщили, что тесты, по меньшей мере, 40 сотрудников президентского дворца в Афганистане дали положительный результат на COVID-19.

По последним данным Минздрава Афганистана, в стране зарегистрированы более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более трех десятков человек скончались.