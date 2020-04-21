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Дальнее зарубежье 21.04.2020 13:42

Президент Афганистан проверился на COVID-19, тест показал отрицательный результат

Президент Афганистана Ашраф Гани и его супруга сдали анализы на коронавирус COVID-19, по результатам тестов коронавирусной инфекции у них нет, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Седик Седикки.

"Тесты COVID19 проводились для президента и первой леди по их собственному желанию. Оба результата отрицательны. Президент здоров и руководит правительством на всех фронтах. Предпринимаются все меры предосторожности на месте, чтобы убедиться, что его рабочая среда безопасна", - написал Седдики в твиттере.

Накануне афганские СМИ сообщили, что тесты, по меньшей мере, 40 сотрудников президентского дворца в Афганистане дали положительный результат на COVID-19.

По последним данным Минздрава Афганистана, в стране зарегистрированы более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более трех десятков человек скончались.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]