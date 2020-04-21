Лукашенко ожидает помощи от международных банков и фондов

Международные банки и фонды готовы оказать Белоруссии финансовую помощь, средства пойдут на модернизацию системы здравоохранения, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его", - сказал Лукашенко во вторник во время поездки в Бобруйск. Президента цитирует госагентство БелТА.

В данной связи глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения.

Как сообщалось, Белоруссия обратилась в МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования, рассчитывает на принятие решения до конца апреля. "Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы с использованием инструмента быстрого финансирования. Европейским департаментом МВФ уже принято положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси, исполнительным советом МВФ данный вопрос будет рассмотрен до конца апреля", - сообщили ранее агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

По словам министра финансов республики Максима Ермоловича, Белоруссия может получить от МВФ в 2020 году от $500 млн до $900 млн.

Кроме того, правительство Белоруссии запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предполагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.