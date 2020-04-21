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СНГ 21.04.2020 14:25

Лукашенко ожидает помощи от международных банков и фондов

Международные банки и фонды готовы оказать Белоруссии финансовую помощь, средства пойдут на модернизацию системы здравоохранения, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его", - сказал Лукашенко во вторник во время поездки в Бобруйск. Президента цитирует госагентство БелТА.

В данной связи глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения.

Как сообщалось, Белоруссия обратилась в МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования, рассчитывает на принятие решения до конца апреля. "Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы с использованием инструмента быстрого финансирования. Европейским департаментом МВФ уже принято положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси, исполнительным советом МВФ данный вопрос будет рассмотрен до конца апреля", - сообщили ранее агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

По словам министра финансов республики Максима Ермоловича, Белоруссия может получить от МВФ в 2020 году от $500 млн до $900 млн.

Кроме того, правительство Белоруссии запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предполагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МВФ, ВБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]