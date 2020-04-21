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Дальнее зарубежье 21.04.2020 14:47

Режим изоляции создал новые ниши для городской преступности - бельгийский прокурор

Преступники адаптируют свои действия к условиям введенных в Бельгии ограничений и режима изоляции, сообщил во вторник в интервью телеканалу RTBF прокурор города Намюр (в центре страны, столица региона Валлония) Венсен Мак.

"При том, что одни формы преступности исчезают, появляются другие. В период изоляции уголовное правосудие, конечно, продолжает работать", - отметил прокурор.

Он объяснил, что уличные преступления, когда, например, у пожилых женщин вырывают сумки, или рэкет, практически прекратились в опустевшем городе. Но введенные ограничения создали новые ниши для преступности.

Особенно активны мошенники, избравшие своей целью в основном пожилых людей, к которым они являются на дом. Но они теперь не представляются сотрудниками полиции или представителями коммунальных служб, как делали прежде, а эксплуатируют эпидемию коронавируса и выдают себя, в частности, за работников Минздрава, чтобы обманывать и обворовывать своих жертв.

Дефицит защитных масок породил их довольно значительный нелегальный трафик, когда сбываются маски, нуждающиеся в получении ряда экспертиз и разрешений, прежде чем попасть в торговлю. Иногда это простые тканевые маски, не отвечающие медицинским требованиям, а порой - маски, которые были похищены из системы их официального распределения.

Как и бывает в кризисные времена, не мог не возникнуть соответствующий черный рынок, пояснил прокурор. Он добавил, что такие дела сегодня расследуются в Бельгии не в одном только Намюре.

Выросли цены в незаконном обороте наркотиков, рассказал Мак. Многие из задержанных нарушителей режима изоляции оказываются наркоманами, вышедшими в поисках наркотика. Дилерам стало труднее оперировать на пустынных улицах, где не спрячешься в толпе. Тем не менее, трафик функционирует, торговцы идут на риск, и это сказывается на ценах.

По словам прокурора, обстановка, связанная с эпидемией, создает ситуации, с которыми правоохранителям не приходилось разбираться в обычное время.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КАРАНТИН, ПРЕСТУПНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]