На всех уровнях власти необходимы продуманные решения по стабилизации экономики и соцсферы - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принятия всеми уровнями власти продуманных решений, направленных на стабилизацию экономики и социальной сферы.

"Сегодня граждане ждут от всех уровней власти грамотных, продуманных решений, направленных на стабилизацию экономики и социальной сферы, защиту здоровья и обеспечение достойного качества жизни людей", - заявил Путин в поздравлении главам и депутатам муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня местного самоуправления.

В документе отмечается, что в России институт местного самоуправления имеет богатую историю и замечательные традиции: "земства и органы городского самоуправления сыграли огромную роль в развитии отечественного образования, просвещения, здравоохранения", а главное, "они сумели вовлечь в решение местных проблем представителей самых разных сословий и возрастов".

"В современной России на органы местного самоуправления возложена не менее ответственная миссия. Ведь от их эффективной работы во многом зависят позитивные изменения в обустройстве наших городов и сёл, в совершенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ", - говорится в документе.