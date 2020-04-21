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СНГ 21.04.2020 15:02

На всех уровнях власти необходимы продуманные решения по стабилизации экономики и соцсферы - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принятия всеми уровнями власти продуманных решений, направленных на стабилизацию экономики и социальной сферы.

"Сегодня граждане ждут от всех уровней власти грамотных, продуманных решений, направленных на стабилизацию экономики и социальной сферы, защиту здоровья и обеспечение достойного качества жизни людей", - заявил Путин в поздравлении главам и депутатам муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня местного самоуправления.

В документе отмечается, что в России институт местного самоуправления имеет богатую историю и замечательные традиции: "земства и органы городского самоуправления сыграли огромную роль в развитии отечественного образования, просвещения, здравоохранения", а главное, "они сумели вовлечь в решение местных проблем представителей самых разных сословий и возрастов".

"В современной России на органы местного самоуправления возложена не менее ответственная миссия. Ведь от их эффективной работы во многом зависят позитивные изменения в обустройстве наших городов и сёл, в совершенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ", - говорится в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЛАСТЬ, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]