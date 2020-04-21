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Дальнее зарубежье 21.04.2020 13:47

В Испании зафиксирован прирост смертности лиц с коронавирусом

За сутки в Испании зарегистрировали смерть 430 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky news со ссылкой на испанский Минздрав.

В то же накануне сообщалось о смерти за сутки 399 пациентов с аналогичным диагнозом. Таким образом, отмечается небольшой прирост в динамике летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

Также были зафиксированы 3 тыс. 968 новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Испании скончались 21 тыс. 282 человека с коронавирусом, общее количество случаев инфицирования достигло 204 тыс. 178.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]