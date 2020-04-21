Три россиянина оказались в заложниках у пиратов на судне, захваченном у берегов Бенина - посольство

Трое россиян находятся на захваченном пиратами у берегов Бенина судне, сообщает во вторник российское посольство в республике.

"В дополнение к ранее опубликованной посольством информации о нападении на контейнеровоз Tommi Ritscher сообщаем, что в числе захваченных пиратами заложников находятся три гражданина РФ", - говорится в сообщении, распространенном диппредставительством.

Ранее в СМИ появилась информация, что захвачен контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре близ города Котону (Бенин). Пираты добрались до судна на катере. 11 членов экипажа Tommi Ritscher смогли закрыться в специальном защищенном помещении. Однако в то же время считается, что несколько членов экипажа не успели это сделать.

Освещающий безопасность в море портал Dryad Global отмечает, что судно ходит под флагом Португалии. По данным портала, члены экипажа - граждане РФ, Украины, Болгарии и Филиппин.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" информированный источник, на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, однако их гражданство пока не установлено.

"Среди экипажа есть русскоязычный персонал, это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или Балтии", - сказал источник.

По его словам, судно построено в 2014 году на верфи в Китае. Оператор судна - немецкая компания Reederei Gerd Ritscher. Судно ходит под флагом Португалии и приписано к Мадейре.

Посольство РФ в Того ранее сообщило, что, по данным командования ВМС Бенина, стоявший на рейде в порту города Котону контейнеровоз Tommi Ritscher был атакован пиратами 19 апреля.

"В заложниках на борту судна находятся 7-8 членов экипажа, среди которых могут быть граждане России. Посольство, со своей стороны, проверяет эту информацию", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

В настоящее время, по информации посольства, контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах республики.

Посольство сообщило, что отслеживает развитие ситуации и поддерживает плотный рабочий контакт с командованием ВМС Бенина и администрацией порта города Котону.