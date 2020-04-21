Структура Мелиорации и водного хозяйства закупает оборудование на 25,5 млн манатов

Управление комплектации технологического производства при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" купит у ООО «Kaskad hidro» различное оборудование в рамках двух контрактов общей стоимостью 25 млн 502,711 тыс. манатов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, предметом обоих контрактов является приобретение основных средств, транспортных средств, землеройных машин, насосов, электрооборудования и другого необходимого оборудования для обеспечения бесперебойной работы гидротехнических сооружений, насосных станций, субартезианских скважин. Стоимость первого контракта - 9 млн 844,811 тыс. манатов, второго - 15 млн 657,9 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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