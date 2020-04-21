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Инфраструктура и тендеры 21.04.2020 13:46

Структура Мелиорации и водного хозяйства закупает оборудование на 25,5 млн манатов

Управление комплектации технологического производства при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" купит у ООО «Kaskad hidro» различное оборудование в рамках двух контрактов общей стоимостью 25 млн 502,711 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, предметом обоих контрактов является приобретение основных средств, транспортных средств, землеройных машин, насосов, электрооборудования и другого необходимого оборудования для обеспечения бесперебойной работы гидротехнических сооружений, насосных станций, субартезианских скважин. Стоимость первого контракта - 9 млн 844,811 тыс. манатов, второго - 15 млн 657,9 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ЗАКУПКА, ОБОРУДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]