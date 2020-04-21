Профицит торгового баланса Швейцарии в марте вырос до максимума за 9 месяцев, экспорт часов рухнул на 21,9%

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в марте составило 3,16 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд) против 2,09 млрд франков месяцем ранее, согласно таможенным данным.
Это максимальное значение с июня 2019 года, когда торговый профицит равнялся 31,64 млрд франков.
В номинальном выражении экспорт увеличился на 2,3% - до 19 млрд франков, импорт сократился на 3,9% - до 15,85 млрд франков.
Объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в прошлом месяце снизился на 4% по сравнению с февралем - до 12,91 млрд франков. Импорт уменьшился на 7%, до 13,06 млрд франков.
Экспорт швейцарских часов в марте рухнул на 21,9%, до 1,36 млрд франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки в Гонконг упали на 41,3%, в Италию - на 57,6%, в Великобританию - на 33,9%. При этом экспорт в США вырос на 20,9%, в Китай - на 10,5%.
Федерация швейцарской часовой промышленности прогнозирует дальнейшее ухудшение показателей экспорта в апреле.
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