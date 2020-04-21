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Финансы 21.04.2020 19:58

Профицит торгового баланса Швейцарии в марте вырос до максимума за 9 месяцев, экспорт часов рухнул на 21,9%

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в марте составило 3,16 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд) против 2,09 млрд франков месяцем ранее, согласно таможенным данным.

Это максимальное значение с июня 2019 года, когда торговый профицит равнялся 31,64 млрд франков.

В номинальном выражении экспорт увеличился на 2,3% - до 19 млрд франков, импорт сократился на 3,9% - до 15,85 млрд франков.

Объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в прошлом месяце снизился на 4% по сравнению с февралем - до 12,91 млрд франков. Импорт уменьшился на 7%, до 13,06 млрд франков.

Экспорт швейцарских часов в марте рухнул на 21,9%, до 1,36 млрд франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки в Гонконг упали на 41,3%, в Италию - на 57,6%, в Великобританию - на 33,9%. При этом экспорт в США вырос на 20,9%, в Китай - на 10,5%.

Федерация швейцарской часовой промышленности прогнозирует дальнейшее ухудшение показателей экспорта в апреле.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ВНЕШТОРГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]