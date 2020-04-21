MIDA отбирает компанию на поставку и установку комби в ЖК Ясамал-2

ООО "MIDA" отбирает компанию для поставки и установки 24-kW комби в квартирах многоэтажных жилых домов второго жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку (ЖК Ясамал-2).
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 15:00 19 мая. Вскрытие пакета с предложениями состоится 20 мая в 15:00.
Строительство ЖК Ясамал-2 осуществляется на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Новый ЖК включает 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 -двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 - квартир типа студия, 674 - двухкомнатных, 1128 - трехкомнатных и 126 - четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.
Кроме того, на территории ЖК будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.
MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.
А.Мамедов
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