Зеленский назвал Елизавету II символом мужества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения королеву Великобритании Елизавету II.

"От имени всех украинцев с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве в День рождения Ее Величества! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", - написал он в своем Twitter во вторник.