Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.04.2020 17:27

Зеленский назвал Елизавету II символом мужества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения королеву Великобритании Елизавету II.

"От имени всех украинцев с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве в День рождения Ее Величества! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", - написал он в своем Twitter во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский призывает правительство Украины быстрее разработать программы помощи уязвимым словам населения Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Украине Украинское правительство не зависит от олигархов, даже если кто-то из его членов работал в бизнес-структурах - Зеленский Зеленский встретится с фракцией "Слуги народа" перед внеочередным заседанием Рады Президент Украины собирает СНБО из-за обострения в Донбассе Выборы в США не скажутся на отношениях Вашингтона и Киева, ожидает Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]