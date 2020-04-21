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СНГ 21.04.2020 17:49

Премьер Молдавии доволен условиями российского кредита

Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что кредит в 200 млн. евро от России получен на хороших условиях.

"Как вы знаете, в пятницу было подписано соглашение о предоставлении Молдавии двух кредитов: 235 млн. долларов от МВФ и 200 млн. евро от Российской Федерации. Это очень важная для Молдавии поддержка, особенно в нынешних условиях", - сказал Кику на брифинге во вторник.

Он опроверг ряд утверждений в СМИ о том, что Россия предоставила Молдавии кредит на невыгодных условиях.

"Это не так. Мы считаем, что условия приемлемы для Молдавии. Кредит предоставлен на 10 лет под два процента годовых. Мы можем брать эти деньги по мере необходимости. Естественно, в этом году мы возьмем, так как нам нужны эти деньги. Мы также можем досрочно вернуть заимствованные средства, если у нас появится такая возможность. Это можно будет сделать без санкций", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что также в пятницу подписал письмо в адрес Европейского союза с просьбой предоставить Молдавии второй транш в размере 30 млн. евро из обещанной макрофинансовой помощи в 100 млн. евро.

"Мы проинформировали Евросоюз о том, что достигли прогресса в выполнении технических и ряда других условий, которые были выдвинуты позже. В частности, правительство утвердило и передало в парламент проекты законов о публичных закупках и ужесточении санкций за отмывание денег. Мы рассчитываем получить эту финансовую помощь, которая была заложена в закон о государственном бюджете на этот год", - сказал Кику.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]