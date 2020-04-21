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Дальнее зарубежье 21.04.2020 14:20

В Сингапуре продлевают общенациональный карантин до 1 июня - премьер Ли Сянлун

Власти Сингапура продлевают введенные из-за эпидемии коронавируса COVID-19 ограничения до 1 июня, сообщил во вторник премьер-министр Ли Сянлун в эфире сингапурского телевидения.

По словам Ли Сянлуна, жителям необходимо продолжать придерживаться мер социального дистанцирования для того, чтобы остановить распространение вируса.

Премьер подчеркнул, что понимает, что жители будут разочарованы таким решением, однако выразил надежду на их понимание.

"Я надеюсь, вы понимаете, что эти краткосрочные страдания (необходимы - ИФ) для того, чтобы искоренить вирус, защитить здоровье и обеспечить безопасность наших близких, а также восстановить нашу экономику", - заявил Ли Сянлун.

Как сообщают СМИ, правительство рассмотрит возможность смягчения некоторых ограничений после 1 июня.

В Сингапуре ввели режим общенационального карантина 7 апреля. Приостановили работу предприятия и школы. Также закрыты парки развлечений, музеи, казино, спортивные объекты - фитнес-клубы, бассейны. Большинство заведений - кафе и рестораны - работают на вынос или с доставкой на дом.

По состоянию на 21 апреля в Сингапуре диагностировали 9125 случаев заражения, зафиксировано 11 летальных исходов.

Отмечается, что большую часть заразившихся составляют мигранты, которые проживают в переполненных общежитиях.

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Тэги: СИНГАПУР, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]