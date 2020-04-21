Белнефтехим подтверждает планы по импорту в апреле из РФ 2 млн т нефти, на май объемы прорабатываются

Концерн "Белнефтехим" подтверждает готовность импортировать в апреле из РФ 2 млн тонн нефти, но на май объемы поставок прорабатываются исходя из экономической целесообразности.
"Пока наши планы по поставке в апреле на белорусские НПЗ 2 млн тонн нефти из России не снижались", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Между тем, плановые объемы поставок нефти из РФ в Белоруссию в мае "прорабатываются, исходя из потребностей НПЗ, пока продолжается оценка ситуации и оценка экономики заводов", констатировал Тищенко.
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