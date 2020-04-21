Заявления Трампа в отношении Эр-Рияда не повлияют на нефтяной рынок - экс-посол РФ

Позиция президента США Дональда Трампа по поводу покупки нефти у Саудовской Аравии носит политизированный и профилактический характер, считает посол России в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов.
"Трамп в настоящее время ведет политическую игру, в основе которой используются возможности для влияния на позиции других сторон. Саудовская нефть закупается для США не путем каких-то двусторонних договоренностей, а на площадке, которая действует достаточно обезличено в отношении тех, кто продает нефть, и тех, кто ее покупает. Так закупаются более 90% нефти саудовского происхождения", - сказал Бакланов во вторник "Интерфаксу".
По его мнению, заявление Трампа о том, что США могут пойти на временное прекращение покупки нефти у Саудовской Аравии, носит политизированный характер. Позиция американского президента оторвана от реальности нефтяного рынка. Его слова направлены на то, чтобы Саудовская Аравия и другие игроки в большей мере считались с позицией США.
"Это заявление Трампа носит профилактический характер. На товарные потоки это не так сильно влияет", - сказал собеседник агентства.
Внешняя жесткость позиции администрации Трампа вовсе не исключает готовность Вашингтона искать компромисс по нефти вместе с Саудовской Аравией, другими странами ОПЕК, а также с Россией, считает Бакланов.
"Полагаю, что Трамп, скорее, настроен на компромисс. У американцев сейчас есть возможности повлиять на рынок операциями спекулятивного плана. Но не знаю, насколько Трамп склонен задействовать такие возможности. Полагаю, что он склонен действовать по официальным каналам", - отметил дипломат.
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