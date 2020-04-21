Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8415 RUR   0.0225 GBR   2.1083 TRY   0.2448

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI -37.63 -55.90 Brent 25.57 -2.51

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 21.04.2020 19:25

Mercedes-Benz отзывает в РФ почти 1 тыс. автомобилей

АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 983 машины различных классов, сообщил Росстандарт.

Как следует из размещенной ведомством во вторник информации, для проверки элементов электропроводки будут отозваны 494 внедорожника Gelendwagen "второго поколения" (тип 463), выпущенные с мая по ноябрь 2018 г.

"Жгуты электропроводов передних дверей могли быть проложены ненадлежащим образом", - поясняет ведомство причину отзыва.

На машинах изменят прокладку указанных жгутов, а в случае повреждений - заменят эти элементы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Накануне Росстандарт также сообщил об отзыве партии из еще 489 машин Mercedes-Benz - E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), - которые были изготовлены с мая 2018 г. по апрель 2019 г.

Причиной отзыва в данном случае стало возможное несоответствие спецификации эластомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора. Маслопровод будет бесплатно заменен в ходе отзывной кампании.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, MERCEDES, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]